شاهد .. أغرب وصية في التاريخ .. لن تصدق ماذا طلبت الفنانة أم كلثوم من حارس قبرها قبل وفاتها

انت الان تتابع خبر أغرب وصية في التاريخ .. لن تصدق ماذا طلبت الفنانة أم كلثوم من حارس قبرها قبل وفاتها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - الحقيقة الوحيدة التي يؤمن بها كل البشر، أن لا أحد يعمر دون أن يموت، ورغم هذا الإجماع فوقوعه لا يزال حدثا مزلزلا ثقيل الوطأة على كل النفوس.

24323921

وعندما يكون المتوفي تحت الأضواء الأمر هنا يختلف، لأن صدمة عشاقه ومحبيه بموته تكون أكبر بكثير، ولا يستطيعون تصديق أن حياة هذا النجم الشهير التي كانت مليئة بالصخب انتهت فجأة كأي إنسان عادي وها هو يرقد في صمت وهدوء.

وقد كانت كوكب الشرق "أم كلثوم" من أبرز المشاهير الذين أحدث رحيلهم، صدمة كبيرة للجمهور.

وما لا يعلمه الكثيرون، هو الوصية الغريبة التي تركتها أم كلثوم، قبل وقت قصير من وفاتها.

ففي حلقة خاصة عن الفنانة الكبيرة أم كلثوم، قدّم الإعلامي محمود سعد، تقرير من داخل قرية طماي الزهايرة بمحافظة الدقهلية، مسقط رأس كوكب الشرق.

واوضح خلال التقرير أن أم كلثوم، كانت قد اشترت مقبرة في منطقة البساتين، دُفنت فيها والدتها، ولم يدفن فيها أحد معها، ولكن قبيل وفاة كوكب الشرق”أم كلثوم”، طلبت من "عبد الرحمن" حارس المقابر و"يوسف" الذي يقوم بأعمال الدفن، بأنه حال وفاتها يقومون بدفنها بجوار والدتها، ولا يدفنون معهم أحدًا.

وأردف الإعلامي المصري قائلا: “قالتله لما أموت تدخلني جنب أمي وتقفل العين متفتحهاش علينا تاني أبدًا”.

أم كلثوم، اسمها الحقيقي "فاطمة إبراهيم السيد البلتاجي" وتعرف إلى جانب كُنيتها المشهورة "أُم كَلثوم"بعدة ألقاب منها: ثومة، الجامعة العربية، الست، سيدة الغناء العربي، شمس الأصيل، صاحبة العصمة، كوكب الشرق، قيثارة الشرق، فنانة الشعب.

ولدت كوكب الشرق، في 31 ديسمبر عام 1898، بمنطقة السنبلاوين، مصر، وتزوجت حسن السيد الحفناوي في عام1954 وحتى عام 1975، وتوفيت في 3 فبراير عام 1975، بالقاهرة.24323921