شاهد .. على نهج ميا خليفة.. الناشطه السعودية رهف القنون تشعل مواقع التواصل بصورة ناريه خادشه وتثير الجمهور!

انت الان تتابع خبر على نهج ميا خليفة.. الناشطه السعودية رهف القنون تشعل مواقع التواصل بصورة ناريه خادشه وتثير الجمهور! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/12 الساعة 12:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للناشطة السعودية ​​رهف القنون​، التي عمدت إلى تحديث صورة البروفايل على صفحتها الخاصة عبر موقع التواصل الإجتماعي.

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ظهرت القنون بالصورة، وهي شبه عارية، من دون حمالة صدر، وترتدي سترة سوداء، وقامت بتغطية صدرها بيديها فقط.



لاقت هذه الصورة تفاعلاً كبيراً من محبي رهف، الذين قاموا بنشرها على صفحاتهم، معبرين عن حبهم لها، وقالوا إنهم اعتادوا على إطلالاتها الساحرة.



يذكر أنه كان تم تسريب صورة فاضحة لرهف من الموقع الإباحي الذي تنشر عليه محتواها من صور وفيديوهات،

بدت فيها عارية المؤخرة، بل كانت ترتدي فقط السترينغ الأحمر.22835574