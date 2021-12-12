شاهد .. اعتراف جريء وغير متوقع إيمي سمير غانم: هذا الفنان هو فتى احلامي وتمنيت الزواج منه بدلًا من الرداد - فيديو

انت الان تتابع خبر اعتراف جريء وغير متوقع إيمي سمير غانم: هذا الفنان هو فتى احلامي وتمنيت الزواج منه بدلًا من الرداد - فيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم، عن فتى أحلامها المفضل الذي كانت تتمنى الزواج منه بدلا من زوجها الفنان حسن الرداد.

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واعترفت إيمي في لقاء سابق لها ببرنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ONE، بأنها من عشاق الفنان محمد فوزي، وأنه فتى أحلامها.ووجه إليها كرارة سؤالاً بقوله: "لو حسن الرداد اتقدم لك ومحمد فوزي تختاري مين؟"، لترد عليه إيمي: "كده عيب بقى أوفر.. حسن نفسه سيقول لي اذهبي لمحمد فوزي".

وأضافت الفنانة إيمي سمير غانم: "محمد فوزي يصلح لأن يعيش بيننا ويعمل أفلاماً تضحك في الوقت الحاضر.. وأنا لن أتكلم عن أغانيه لأنها أكبر من الانتقاد".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمي سمير غانم، بطولة مسلسل "سوبر ميرو"، الذي عرض خلال موسم رمضان عام 2019، وشاركها البطولة والدها الفنان الكبير الراحل سمير غانم، والفنانين: حمدي الميرغني، محمد ثروت، إنعام سالوسة.

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