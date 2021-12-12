شاهد .. فضيحة مخلة مدوية تدمر مستقبل أبو هشيمة للأبد وتصدم ياسمين صبري.. لن تتخيل من فجرها وما السبب 

انت الان تتابع خبر فضيحة مخلة مدوية تدمر مستقبل أبو هشيمة للأبد وتصدم ياسمين صبري.. لن تتخيل من فجرها وما السبب والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وقالت هيفاء وهبي مهددة طليقها، بطريقة غير مباشرة بأنها ستفضحه ولن تصمت أمام ربط اسمها بأبو هشيمة وزوجته بشكل مسيئ. مشيرة إلى علاقاته العديدة مع فتيات من عدة جنسيات.

جاء ذلك في منشور حديث للفنانة اللبنانية، عبر خاصية الستوري بحسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، إنستجرام.98203065

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تهاجم وتهدد الفنانة هيفاء وهبي، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بل سبق وان قامت بمهاجمته بعد فترة وجيزة من زواجها بالفنانة ياسمين صبري.

وكتبت حينها على حسابها بموقع إنستجرام: "ليه تدخلوني بقصة مش قصتي؟ "الخطة فاشلة" ناسك تساعدك انتو أحرار ببعض! بس أنا سيرتي مش هتغطي عالفضيحة أم جلاجل ولا الجرسة أم حناجل".

لتثير هيفاء وهبي، بهذا المنشور الجدل في البداية حول من هو المقصود، لكن استخدام هيفاء لايموجي النمر، حسم الأمر بأن المقصود هو طلبقها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، والمقصود بـ "الفضيحة" ما واجهه أبو هشيمة بعد انتشار فيديوهات جنسية له منذ مدة.

أبو هشيمة الذي دخل القفص الذهبي العام الماضي مع ياسمين صبري كانت قد انتشرت صور لهما من فترة الخطبة، ظهرت فيها الأخيرة بفستان بنقشة النمر مشابه لفستان هيفاء.

وبسبب الأخذ بالموضوع، قامت ياسمين صبري بخطوة مفاجئة، وهي إرتداء حذاء بنقش النمر في حفل زفافها، كأنها توجه رسالة مهينة مبطنة لهيفاء وهبي.

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