شاهد .. منى زكي تفقد السيطرة على نفسها وتتغزل بفنان وسيم بجرأة شديدة أمام زوجها احمد حلمي - اتفرج فيديو

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الرياض - روايدا بن عباس - ظهرت الفنانة المصرية، منى زكي، في فعالية فنية كبيرة، تتغزل بفنان وسيم بجرأة شديدة، أمام زوجها الفنان أحمد حلمي وجميع الحضور.

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وقالت النجمة المصرية متغزلة بزميلها كريم عبدالعزيز : “دمه خفيف وقمر وزي السكر، تعالوا نشوف الفيلم دا ونعرف مين”، ليظهر على الشاشة النجم المصري المحبوب.

جاء ذلك بعدما صعدت منى زكي على مسرح مهرجان القاهرة السينمائي، بفستان ضيق وبفتحة طويلة امتدت من قدمها إلى خصرها،لتقدم جائزة المهرجان لزميلها كريم عبدالعزيز، وهي تفيض رقة وجمالا وانوثة.

وبدت زكي في غاية السعادة والحماس، وتحدثت قائلة: “أول مرة أقف على هذا المسرح ولا ينتابني أي خوف، أنا هنا لأقدم تكريم لصديق وفنان عرفناه من وهو صغير، مثل مع عمالقة، عادل إمام وأحمد زكي والراحلة سعاد حسني”.

من جهته أكد الفنان كريم عبدالعزيز أنه يجمعه صداقة عمرها 24 عاما مع الفنانة منى زكي منذ تصوير فيلم “اضحك الصورة تطلع حلوة”.

واعتبر متابعون ما قالته الفنانة منى زكي عن الفنان كريم عبدالعزيز، تغزل صريح وجريء، أمام زوجها الفنان احمد حلمي وأمام العلن.

وارجعوا سبب تغزلها إلى علاقة الصداقة الطويلة بينها وبين كريم عبدالعزيز، وتقديمها معا الكثير من الأعمال السينمائية.

وقالوا في تعليقات على مقطع فيديو متداول يوثق كلمة منى زكي، أن النجمة المصرية فقدت السيطرة على نفسها فتغزلت بالنجم كريم عبدالعزيز بجرأة شديدة، واحرجت زوجها النجم احمد حلمي.

وحصل النجم كريم عبد العزيز الجمعة، على جائزة إنجاز العمر التي تحمل اسم سيدة الشاشة فاتن حمامة خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، وسط تفاعل كبير من النجوم الحاضرين.

وبعد حصول كريم على الجائزة، تقدم بالشكر لأسرته وعلى رأسهم والده وأستاذه الفنان محمد عبدالعزيز، وزوجته. مؤكدا أن والدته كانت تنوي الحضور ولكن لظروف خاصة لم تتمكن.

وقال كريم عبدالعزيز: “فرحتي لتكريمي من مهرجان بلدي، وأحد أهم مهرجانات المنطقة، وسعيد باسم سيدة الشاشة العربية المنحوت على الجائزة التي حصلت عليها”.

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