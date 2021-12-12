شاهد .. الاكثر جرأة على الإطلاق.. مودل آش بإطلالة نارية ..تقع في الفضيحه لنسيانها هذا الجزء من جسدها مكشوف لتشعل الجدل!

انت الان تتابع خبر الاكثر جرأة على الإطلاق.. مودل آش بإطلالة نارية ..تقع في الفضيحه لنسيانها هذا الجزء من جسدها مكشوف لتشعل الجدل! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/12 الساعة 02:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

عبر صفحتها في انستغرام، نشرت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي السعودية ​مودل آش​، صورة جديدة لها أثارت بها الجدل بين المتابعين،

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حيث ظهرت آش وهي ترتدي توب أبيض قصير ومكشوف الصدر والبطن، وارتدت فوقه جاكيت باللون البيج، وبنطال جينز أزرق، وسدلت شعرها.

واللافت في اطلالة مودل آش انها نسيت أن تغلق زر بنطالها، الذي بدا واضحاً في الصورة، فقد سبق وان ارتدت ذات البنطال في صورة أخرى، وكان له زرين، لا زر واحد كما الصورة الثانية،

ما عرضها للانتقاد من قبل البعض الذي اعتبر خروجها بهذه الطريقة فضيحة، مؤكدين انها تعمدت ان تفعل ذلك لتضيف الإغراء على صورتها، بينما اعتبر البعض الآخر انها نسيت اغلاق زر بنطالها بالخطأ ولم تتقصد ذلك.

الجدير بالذكر، أن مودل آش من أكثر نجمات مواقع التواصل الاجتماعي جدلا بسبب اطلالاتها الجريئة وطريقة استعراض جسدها، فمؤخراً ظهرت وهي ترتدي فستاناً باللون الزهري كشف عن صدرها بالكامل،

وتقوم بحركاتها الإيحائية الخادشة، فضلا عن استعراض مؤخرتها بوضعيات مثيرة، حتى تزداد نسب مشاهداتها وتتصدر الترند حسب قول المتابعين.34652106