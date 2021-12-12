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شاهد .. فضيحة من العيار الثقيل. سقوط فستان الفنانة دنيا بطمة بشكل فاضح وأنكشاف المستور أمام اعين مجموعة من الرجال!!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/12 الساعة 02:00 صباحاً | (مايا)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو محرج للغاية للفنانة المغربية وزوجة محمد الترك ، دنيا بطمة

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وظهرت دنيا بالفستان بإطلالة صارخة حيث أرتدت فستان قصيرمكشوف من الاسفل، وقد سقط فستان دنيا وظهر صدرها أمام الجميع.

 

 

 

ويمتنع العين أونلاين نشر الصور أحتراماً وتقديراً لمتابعيه الأفاضل.42186981

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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