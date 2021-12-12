شاهد .. ابنة الفنانة غادة عادل تخطف أنظار الجمهور بجمالها القاتل والغير متوقع .. و لن تصدّقوا الشبه بينهما !! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر ابنة الفنانة غادة عادل تخطف أنظار الجمهور بجمالها القاتل والغير متوقع .. و لن تصدّقوا الشبه بينهما !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعد غادة عادل، واحدة من أبرز نجوم الفن في مصر، وتمتاز بالرقة والجاذبية والجمال الساحر، مما منحها مكانة خاصة لدى جمهورها على مستوى الوطن العربي.

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كما جمعت الفنانة غادة عادل، بين جمال الشرق والغرب، وبين الجراءة والبراءة، وجميع اطلالاتها على الشاشة مبهجة وممتلئة بالرقة والحيوية والجنون في آن واحد.بداية مشوارها الفني

بدأت غادة عادل، مشوارها الفني من خلال الإعلانات، ثم مشاركت مع مطربين معروفين في عدة كليبات، مثل عمر دياب في أغنية "راجعلين" عام 1995، والمطرب هاني شاكر في أغنية "تخسري" عام 1997.

وكان لمشاركة الفنانة غادة عادل، مع مواطنها الفنان عمرو دياب، في تلك الاغنية دور في نجاح الأغنية بشكل كبير.

شهرتها

أما شهرتها الواسعة فبدأت من خلال مسلسل "زيزينيا" الذي تألقت فيه الجميلة غادة عادل، ثم فيلم صعيدي الجامعة الأمريكية.وشاركت الفنانة غادة عادل في العديد من الأعمال الفنية، مثل: (ابن القنصل ، ملاكي إسكندرية، الباشا تلميذ، عيال حبيبة).

تزوجت غادة عادل من المخرج مجدي الهواري وأنجبا أربعة أولاد، وبنت جذبت الجميع بجمالها الذي يفوق جمال والدتها الخاطف للأنظار.

ومؤخرًا تداولت صفحات تهتم بأخبار الفن والمشاهير، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور تجمع النجمة غادة عادل وابنتها الجميلة مريم.

وحازت الصور على إعجاب المتابعين الذين امطروا الفنانة المصرية وابنتها مريم مجدي الهواري، بالاشادات والإطراء والحب والتغزل، وأيضا بعبارات وكلمات تتضمن تحرش لفظي فاضح.

آخر أعمالها

وكان آخر أعمال النجمة غادة فيلم "المحكمة" وهو من إخراج محمد أمين، ويناقش عدد من القضايا الخاصة بالنساء، بما فيها قضايا التحرش وقضايا اغتصاب القاصرات".

وتؤدي فيه غادة عادل مشهد "تحرش"، يعد من أجرأ مشاهدها في السينما، حيث يجتمع عليها عدد من الشباب ليتحرشوا بها ضمن سيناريو وأحداث الفيلم الذي تقرر عرضها على شاشات دور السينما ابتداء من يوم 24 نوفمبر الجاري.

وقال مصدر "القاهرة 24" أن غادة عادل ولأجل زيادة المصداقية، وليخرج المشهد بشكل واقعي، ويصبح علامة من علامات السينما، جمعت الشباب -الكومبارس- لإذابة الجليد والرهبة بينها وبينهم، وقالت لهم: "عاوزين المشهد يطلع حقيقي، كل اللي نفسه في حاجة يعملها".

وأوضح المصدر أن "المشهد خرج بشكل واقعي، الأمر الذي لم يخيبه الشباب المشاركون في المشهد".

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