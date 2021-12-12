شاهد .. توقعات العرافة الشهيرة ليلى عبداللطيف تخيف وتصدم حكام وشعب هذا البلد العربي بنبؤة كارثية لا تخطر على البال!

انت الان تتابع خبر توقعات العرافة الشهيرة ليلى عبداللطيف تخيف وتصدم حكام وشعب هذا البلد العربي بنبؤة كارثية لا تخطر على البال! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/12 الساعة 04:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

يتصدر إسم ليلى عبد اللطيف محرك البحث غوغل في أغلبية الدول العربية بسبب توقعاتها التي تطلقها بين الحين والاخر في مقابلات تلفزيونية او على قناتها الخاصة على اليوتيوب.

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اليوم انتشر فيديو جديدًا لها حين كانت متواجدة في احدى المطارات حول العالم وسألها شخص عن توقعها بشأن لبنان وعن التطورات التي قد تحصل في هذا البلد الذي يعيش خلافات عدّة واضرابات اقتصادية متتالية.

توقعها كارثي لأنها قالت إن الدولار في لبنان سيتخطى ال ٣٠ الف في بلد يعتمد باقتصاده على الدولار لا على العملة الوطنية، .



وهذا ما سيؤدي الى مشاهد كارثية وصعبة في لبنان مع تردي الأوضاع. كما قالت إن لبنان سيمر بشهرين صعبيْن للغاية،

والدولار سيقفز ويصل الى ٣٥ الف، لكن الوضع سيتحسّن في شهري ايار – مايو ونيسان – ابريل من العام ٢٠٢٢.



وعن الانتخابات قالت إنها لن تجرى في موعدها بل ستتأجل إلى موعدٍ لاحقٍ لم تعلن عنه.72123857