شاهد .. النجمة دنيا بطمة تشارك الجمهور لحظة عودة ابنتها غزل من المدرسة وهل تشبه حلا الترك .. بإطلالتها البريئة!اتفرج

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/12 الساعة 03:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة، متابعيها أولى لحظة ذهاب وعودة ابنتها غزل الترك من المدرسة.

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ونشرت الفنانة المغربية صورة غزل وهي ترتدي الزي المدرسي، مـع حقيبة ملونة،

وتسريحة طفولية لشعرها.وعلقت عليها دنيا: “أول يوم في المدرسة، الله يوفقك دوم حبيبة قلبي زوزو..”

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