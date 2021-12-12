شاهد .. لأول مرة.. إبنة الراحله رجاء الجداوي [أميرة] تكشف عن صورة مهر عقد زواج والدتها والجمهور يتفاعل مع قيمته.. لن تصدق كم يبلغ؟(صورة)

انت الان تتابع خبر لأول مرة.. إبنة الراحله رجاء الجداوي [أميرة] تكشف عن صورة مهر عقد زواج والدتها والجمهور يتفاعل مع قيمته.. لن تصدق كم يبلغ؟(صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/12 الساعة 05:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

كشفت ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي أميرة حسن مختار للمرة الأولى عن صورة من مهر عقد زواج والدتها والتي حصلت عليه عند زواجها من والدها حسن مختار

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والذي لعب حارس مرمى النادي الإسماعيلي ولعب في منتخب مصر الأسبق بتاريخ 22 نوفمبر 1970.



ونشرت أميرة مختار من خلال حساب والدتها على موقع “إنستغرام”، صورة تبين المهر الذي طلبته عائلة والدتها عند زواجها.

حيث تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي من قيمته وهو 25 قرشًا مصريًا وهذا جذب الجمهور للتفاعل معها، حيث ان بعض المتابعين تحدث عن قيمة المهر وبعضهم طلبوا من الله الرحمة والمغفرة لوالدتها.

وعلقت اميرة مختار ابنة الراحلة رجاء الجداوي قائلة :

“مهر مامي.. أحلى قصص الحب”. بينما انهالت الردود على الصورة والتي كان من بينها: “ربنا يرحمها ويغفر لهم ده فعلاً اجمل قصة حب تحياتى لكى يااميرة والف شكر على هذه الصفحة”، و”حلمت بيها امبارح الله يرحمها ودي تاني مرة فى الجنة ونعيمها،

وحشتنا جدا الله يرحمها وينور قبرها”، و”فعلا احلى قصص الحب.. بتاريخ 27/02 يوم ميلادي..الله يرحمها حبيبتي ويرحم الكابتن حسن ويرحم والدي وجميع من رحلوا عنا..

اللهم املأ قبرهم بالرضا والنور والفسحة والسرور واجعل مثواهم الجنه يارب.. وحشتنا مدام رجاء بجد.. رحلت عنا ولكن لم ولن ترحل عن ذاكرتنا وستظل في قلوبنا للأبد”.

وعلق آخرون: “ممكن تحكيلنا قصة حبها الله يرحمها ويغفرلها يارب”، و”لازم يتبروز”، ويااااه لسه كانت شايلاه !

فعلاً هوا ده الحب الحقيقي ربنا يجمعهم إن شاء الله فى جنته زى ما جمعهم فى الدنيا”، و”حتى مهرها كلاس ومرتب كأنه جديد ست الأناقة بكل حذافيرها”.67113054