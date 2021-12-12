شاهد .. صعود أول فنان سعودي على مسرح( أبو بكر سالم بلفقيه) .. وجمال زوجته الخارق يفتن الجمهور ...اتفرج

انت الان تتابع خبر صعود أول فنان سعودي على مسرح( أبو بكر سالم بلفقيه) .. وجمال زوجته الخارق يفتن الجمهور ...اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أحيا الفنان السعودي الشاب عايض يوسف حفلةً، قادها المايسترو هاني فرحات، و40 عازفاً، في مسرح عملاق الأغنية اليمنية والعربية، الراحل أبو بكر سالم بلفقيه في مدينة الرياض.

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بذلك أصبح عايض أول فنانٍ سعودي يصعد على مسرح الفنان الكبير أبو بكر سالم، يغني فيه ضمن النسخة الثانية من موسم الرياض.وتأتي الحفلة بعد غياب الفنان السعودي ثلاث سنوات، وشاركه فيها الفنانة المصرية أنغام، وعدد من المواهب الشابة.

وافتتح الفنان عايض الحفلة بأغنية "حلو الكلام"، ثم عبَّر لجمهور الرياض عن اشتياقه لهم،كما حيَّا والدته التي حضرت لمشاهدته.

بعد ذلك قدَّم أغنية "بلا أدنى سبب"، ثم "ما بين اثنين" التي تحاكي شعور الطرف الثالث في العلاقات، وكذا اغنيات "لاني فقت"، و"لو تبي"، و"والله ما يرمش".

وأكمل عايض وصلته بأول أغنيةٍ في مسيرته الفنية "نسيتني" من كلمات فهد المساعد، التي أهداها لها واغنيات أخرى عديدة.

وحضرت الحفلة زوجته الفنانة هبة الحسين، وشقيقتها دونا الحسين، اللتان فتنتا الجمهور الحضور بجمالهن الطبيعي الخارق، وانضمَّت إليهما الفنانتان رجاء الحاضي، وريماس منصور.

وتحدث عايض على هامش الحفلة عن جديده الفني، قائلا: "أعمل على ألبوم غنائي بإشراف الملحن ياسر بوعلي، سيصدر على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة".

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