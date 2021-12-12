شاهد .. بكل وقاحة..السعودية مودل روز تشعل المواقع بإطلالة صاروخية بروب الإستحمام أمام المرآة وتسحر الجمهور!

انت الان تتابع خبر بكل وقاحة..السعودية مودل روز تشعل المواقع بإطلالة صاروخية بروب الإستحمام أمام المرآة وتسحر الجمهور! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/12 الساعة 09:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

شاركت النجمة السعودية مودل روز مقطع فيديو لها عبر خاصية الستوري في حسابها الرسمي على موقع إنستغرام .

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وظهرت مودل روز في الفيديو بإطلالات متعددة بروب الإستحمام، الأول باللون الأبيض والثاني باللون الأسود، إذ كانت تستعرض جسمها أمام المرآة.

وأثارت إطلالة مودل روز غضب الجمهور الذين عبروا في التعليقات استيائهم من إطلالاتها الجرئية .

مودل روز

هي عارضة أزياء سعودية وُلدت في 14 أغسطس 1992، السعودية، تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية. في عام 2013 بدأت نشاطها في عروض الأزياء

وتوجهت لهذا المجال حيث كسبت شهرة واسعة فيه، وحظيت على نسبة متابعين عالية، تعتبر هي النسبة الأعلى من بين عارضات الأزياء العربيات في الانستغرام ووصل عددهم إلى عشرة ملايين متابع.



ولدت روز، واسمها الحقيقي روان عبد الله أبو زيد في المنطقة الشرقية في السعودية، والدها من المدينة المنورة ووالدتها من حائل. عاشت طفولتها في الشرقية، ثم انتقلت إلى الرياض.99633946