شاهد .. بعد مرور 14 عام ! اكتشاف خطأ فادح في فيلم (هي فوضى ) ليعود ويكتسح مواقع التواصل الإجتماعي بقوة

انت الان تتابع خبر بعد مرور 14 عام ! اكتشاف خطأ فادح في فيلم (هي فوضى ) ليعود ويكتسح مواقع التواصل الإجتماعي بقوة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - على الرغم من مرور ما يقرب من 14 عامًا على عرض فيلم «هي فوضى»، لمخرجيه يوسف شاهين وخالد يوسف، إلا أن الجمهور مازال مهتمًا به، حتى أنه يحلل أدث تفاصيله وما جاء به.

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وكعادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي في رصد واكتشاف الأخطاء الفنية، نشرت إحدى الصفحات المهتمة بالفن، خطأ تكنولوجيًا وقع فيه مخرج الفيلم أثناء مشهد جمع الفنانة منة شلبي بالفنان يوسف الشريف عندما كانت تصف شكل المتهم الذي اغتصبها للخبير الذي يجلس على جهاز الكمبيوتر.

حيث تبين أن البرنامج الذي يرسم عليه الخبير ملامح المتهم الذي تصفه منة شلبي، هو برنامج لتشغيل الفيديوهات والأغاني، وليس له أي علاقة برسم ملامح الأشخاص أو المساعدة في إيجاد الوصف الخارجي الذي كانت تقوله الفنانة، بل مجرد برنامج للفيديوهات.

وأثار اكتشاف هذا الخطأ جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فمنهم من أكد أن عام 2007 الذي عرض فيه الفيلم، لم يكن هناك تكنولوجيا متطورة، لذلك لم يلحظ أحد هذا الخطأ.80655821