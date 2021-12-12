شاهد .. للكبار فقط: بوضعية خادشه للغاية: رهف القنون تستفز جمهورها بحركات جريئه على السوشيال ميديا؟

انت الان تتابع خبر للكبار فقط: بوضعية خادشه للغاية: رهف القنون تستفز جمهورها بحركات جريئه على السوشيال ميديا؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/12 الساعة 10:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

أصبحت الناشطة والمدونة الشابة السعودية رهف القنون، خلال الساعات القليلة الماضية، حديث رواد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي،

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بسبب استفزازها لهم بالصور والفيديوهات الجريئة للغاية التي تقوم بنشرها من خلال حساباتها الرسمية عبر السوشيال ميديا.



حيث نشرت الناشطة السعودية رهف القنون، مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي والخاص على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام،

وظهرت رهف في هذه الصورة وهي وضعية وحركة مثيرة، برزت فيها مؤخرتها الكبيرة، كما قامت بحركة مستفزة بلسانها غير أنها كانت ترتدي فستاناً ضيقاً على الجسم لإبراز إنحناءات جسمها بشكل واضح.

وكانت الناشطة والمدونة السعودية رهف القنون، قد تعرضت للهجوم بسبب نشرها فيديو وهي تقبل شابة قبلة حميمة،

وردت الناشطة السعودية ​رهف القنون​ بشكل غير مباشر على هذا الموضوع خصوصًا بعد ان تصدر اسمها قائمة العبارات الاكثر تداولاً في المملكة العربية السعودية.64786617