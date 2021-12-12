شاهد .. مارست الإغراء بطريقة خادشة وكارثية .. رولا يموت تستعرض حجم مؤخرتها والجمهور مصدوم (كادت تنفجر)!. | اتفرج

انت الان تتابع خبر مارست الإغراء بطريقة خادشة وكارثية .. رولا يموت تستعرض حجم مؤخرتها والجمهور مصدوم (كادت تنفجر)!. | اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت ​رولا يموت​ الجمهور عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي صورة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ظهرت رولا في الصورة مرتدية bodysuit باللونين الاحمر والرمادي وبدت جالسة على كرسي أحمر اللون واستعرضت بطريقة جلوسها حجم مؤخرتها.38323957

دائماً ما تتفاخر رولا يموت بإنحناءات جسمها وتحافظ على رشاقتها.

انقسم الجمهور الى قسمين منهم من أشاد بجمالها وجرأتها ومنهم من هاجمها لانه اعتبر ان الاطلالة وجلسة التصوير جريئة جداً خاصة في المجتمعات العربية رغم أن هذه لم تكن المرة الأولى التي تشارك فيها رولا صور لها بهذه الطريقة.

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