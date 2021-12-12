شاهد .. أشهر فنان في السينما المصرية بعد اعتزاله لم يسأل عليه أحد.. يفتح كُشك بقالة في محافظته .. شاهدوا كيف أصبح شكله الآن!

انت الان تتابع خبر أشهر فنان في السينما المصرية بعد اعتزاله لم يسأل عليه أحد.. يفتح كُشك بقالة في محافظته .. شاهدوا كيف أصبح شكله الآن! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/12 الساعة 01:00 مساءً | (هبه الوهالي )

يٌعد الفنان حسين الشريف، من أشهر الفنانين المصريين الذين قدموا شخصية الضابط، وحقق من خلال هذه الشخصية شهرة كبيرة جعلت كل المخرجين والمنتجين وصناع الأفلام،

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تستعين به فى العديد من الأعمال في السينمائية وفي المسلسلات التي وصلت لـ 60 عمل ، في حقبة الثمانينات والتسعينات .



وكشف الفنان حسين الشريف ، خلال تصريحات إعلامية ، عن أسباب غيابه عن الساحة الفنّية نحو ثماني سنوات، قائلًا:

المُخرجين اللي كنت شغال معاهم، بِعدوا عن الساحة هم كمان، والأجيال الجديدة الموجودة في المجال متعرفناش.

حقيقة اعتزال حسين الشريف للفن

ونفى الشريف ، ما يُشـاع بشأن اعتزاله الفن، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عـارٍ تمامًا عن الصحة، إذ أنّ سيعود للبلاتوه وللتمثيل مرة أخرى حال وجود عرض فني مُناسب ، مٌشيراً إلى أنه انتقل إلى مرسى مطروح منذ سنواتٍ قليلة، بعد قلة العروض الفنّية .



وتابع الفنان المصري حسين الشريف، أنا من عشاق مطروح .. بحب مطروح من سنوات طويلة وناسها حلوين .. فيها هدوء عكس القاهرة، التي لم يعد لي شغل فيها ، متابعًا: جيت وفتحت محل بقالة صغير هنا وبقضي فيه أغلب وقتي.

موقف النقابة من غيابه عن الساحة الفنية

وأوضح الفنان حسين الشريف أنه لا يوجد فنان يتواصل معه منذ غيابه عن الساحة الفنّية، وكذلك مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي،

قائلًا: محدش بيسأل عليا.. والنقابة من ساعة ما طلعت على المعاش، مفيش تواصل معايا خالص، وبأخد المعاش عن طريق البنك، مفيش أي نشاط من ناحية النقابة بالنسبة ليا خالص.

وأعرب الفنان حسين الشريف عن آماله بالعودة إلى الساحة الفنية في أقرب وقت، بعمل يتناسب مع تاريخه وجمهوره، إذ أنه مُرتبط بالمجال منذ سنواتٍ طوال.

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