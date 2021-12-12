شاهد .. فضيحه هزت اراضي تركيا.. ظهور السلطانة حليمة نجمة مسلسل [ارطغرل] بصور خادشه بالبكيني.. والجمهور غاضب!

انت الان تتابع خبر فضيحه هزت اراضي تركيا.. ظهور السلطانة حليمة نجمة مسلسل [ارطغرل] بصور خادشه بالبكيني.. والجمهور غاضب! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/12 الساعة 01:30 مساءً | (هبه الوهالي )

تلقى متابعين وعشاق المسلسل التركي الشهير أرطغرل صدمة عنيفة بعد خروج الفنانة إسراء بيلجيك والتي قامت بتمثيل دور السلطانة حليمة من خلال صورة فاضحة لها وهي ترتدي لباس البكيني.

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حيث ظهرت الممثلة التركية الشهيرة الشابة من خلال الصورة التي نشرتها من خلال حسابها على موقع الفيديوهات والصور على “انستغرام” بلباس البكيني ذات اللون الأسود والذي يتكون من قطعتين.

تعرضت الفنانة اسراء بيلجيك لموجة جدل واسعة منتقدين تلك الصورة التي عبر عنها البعض بأنها لا تعبر عن أخلاق المسلمين.80701217