شاهد .. اتذكرون الفنانة في مسرحية الواد سيد الشغال؟.. بعد مرور الزمن لن تصدق كيف تغيرت ملامحها وشكلها في أحدث ظهور لها(صور)

انت الان تتابع خبر اتذكرون الفنانة في مسرحية الواد سيد الشغال؟.. بعد مرور الزمن لن تصدق كيف تغيرت ملامحها وشكلها في أحدث ظهور لها(صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/12 الساعة 03:30 مساءً | (هبه الوهالي )

تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لأحدث ظهور للفنانة المصرية المعتزلة مشيرة إسماعيل بطلة مسرحية الواد سيد الشغال، وهي برفقة إبنتها مشيرة من المطرب المصري علي الحجار خلال تواجدهما بأحد المطاعم.

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ويعد هذا هو أحدث ظهور للفنانة المعتزلة مشيرة إسماعيل والتي ابتعـدت عن الساحة الفنّية منذ سنوات طويلة، حيث بدت الفنانة الشهيرة بمملامح مختلفة.

وكانت الفنانة مشيرة إسماعيل، قد أعلنت في حوار صحفي، إنها لم تعتزل الفن حسب ما يتردد، وعودتها للفن لم تكن عودة بعد اعتـزال، ولكنها تحجبت فقط، وليس معنى أنها تحجبت أنها اعتزلت الفن حيث ترى أن الفن هو شيء راق.

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