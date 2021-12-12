شاهد .. شيرين عبد الوهاب تكشف تفاصيل ضربها وحلق شعرها على يد طليقها حسام حبيب ...اتفرج

انت الان تتابع خبر شيرين عبد الوهاب تكشف تفاصيل ضربها وحلق شعرها على يد طليقها حسام حبيب ...اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - علقت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على اتهام زوجها السابق الفنان حسام حبيب بضربها وحلق شعرها، بعد تداول هذا الاتهام عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهورها حليقة الشعر تماما في حفلها بـ“أبوظبي“ مساء الجمعة.

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وأكدت عبد الوهاب أنها إنسانة قوية بمحبيها، ولكنها ترفض أن يتحول جمهورها إلى ظالم نتيجة الحب الكبير الذي يكنه لها، فيصبح هناك غمائم على عينيه ولا يستطيع رؤية الحقائق.

ونشرت الفنانة عبر صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا جاء فيه: ”‏ليه ميكونش لوك جديد؟ ليه ميكونش تغيير؟ ليه ميكونش انا اللي عملت كدة حتى لو عندي اكتئاب؟ ليه فرضتوا السيئ والاسوأ و ظلمتوا شخص بريء و ظلمتوني“.

في السياق نفسه، فقد نفى كريم الحميدي مدير أعمال شيرين عبد الوهاب، في تصريح صحفي، صحة الأخبار التي انتشرت حول أن السبب الأساسي لحلق شعرها هو الضرب الذي تعرضت له من قبل الفنان حسام حبيب، معتبرا أن ما يتم نشره لا يمت للحقيقة بصلة.

وتابع مدير أعمال شيرين عبد الوهاب: ”من الممكن أن يكون هناك ألف سبب للجوئها لحلق شعرها فقد يكون نيو لوك، حب التغيير وعمل شيء جميل. ولكن أؤكد ألا صحة لما جرى نشره في عدد من المواقع“.

وجاء تصريح مدير أعمال شيرين عبد الوهاب، بعد الأخبار التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحدثت عن أن الفنانة المصرية قد تعرضت للضرب وحلق شعرها من جانب زوجها الفنان حسام حبيب.

كما رجح عدد من المتابعين أن تكون الفنانة قد استعانت بشعر مستعار خلال ظهورها منذ أيام في الاستوديو خلال تجهيزها لإحدى أغنيات ألبومها الجديد؛ إذ ظهرت من دون مكياج وبشعر غير مسرح وبعينين متعبتين.

في حين أعتبر آخرون أن شيرين هي من أخذت القرار بحلق شعرها وذلك بسبب الحالة النفسية السيئة التي تمر بها، مرجحين أن تكون قد حاولت تقليد الفنانة الأمريكية توني براكستون، من خلال ستايل الشعر ولون وتصميم الفستان.

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