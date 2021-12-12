شاهد .. مفاجاة فنيه مدوية؛؛ لأول مرة.. صديق الفنانه سعاد حسني المقرب يصدم الجميع ويكشف اسرار وتفاصيل مقتلها؟

انت الان تتابع خبر مفاجاة فنيه مدوية؛؛ لأول مرة.. صديق الفنانه سعاد حسني المقرب يصدم الجميع ويكشف اسرار وتفاصيل مقتلها؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/12 الساعة 05:00 مساءً | (هبه الوهالي )

بعد أن ساد الغموض موضوع وفاة الفنانة سعاد حسني، حيث اشار البعض الى أنتحارها، الا أن الملحن العراقي هلكوت زاهر وهو الصديق المقرب لها، كان له راي أخر، حيث نفى موضوع انتحارها نهائيا.

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وقد فجرالملحن العراقي هلكوت زاهر، صديق الفنانة الراحلة سعاد حسني، الذي حل ضيفا الساعات الماضية مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، والذي كشف فيه عن أسرار جديدة بشأن وفاة السندريلا.

ووجه نزار الفارس، سؤال إلى زاهر خلال الحلقة، قائلا: “هل قتلت الفنانة سعاد حسني ام انتحرت؟”.



وأجاب الملحن زاهر: ” استبعد تماما موضوع الإنتحار، سعاد حسني قتلت، لان هي كانت على سكة الرجوع الى مصر وانا كنت ساكن معها على متن نفس الطائرة بعد حددنا موعد رجوع الى شرم الشيخ”.

وأضاف زاهر: “كانت سعاد حسن عائدة من رحلة علاجية حيث اجرت عدة عمليات تجميل واخرها اسنانها، لتعود الى مصر بصحة جيدة، وكانت في حالة نفسية ممتازة”.

وتابع : ” اتصلت بالفنانة سعاد حسني قبل الحادث بثلاث ايام وكانت بصحة جيدة وتناقشنا في تفاصيل اعمالها الجديدة حيث كانت يعرض عليها الكثير من الأعمال، لكنها اختارت من بينهم ثلاث أعمال، الذي كانت اختارت له في ذلك الوقت الفنان القدير احمد ذكي،

والفنان مصطفى فهمي للمشاركة معاها في الأعمال، كما كان هناك عمل ساشارك فيه كملحن، وكانت هي تفضل أن يكون الفنان محمد هنيدي مشارك في هذا العمل”

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وأضاف زاهر:”كانت سعاد حسني تنوي كتابة مذكراتها وحددت شخص لإتمام المهمة في لندن، واعتقد ذلك سبب مقتلها، وكانت بها أسرار بكل تأكيد”.



واختتم: “انا متأكد ان شخص محدد في لندن، كانت سكرتيرة الفنانة في السبعينات هي نادية يسري، وهي من دبر لمقتل سعاد حسني، وعلى علم بكل شئ في مقتلها، وبكل تأكد هي قتلت”.64619337