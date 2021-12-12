شاهد .. فيديو (فاجر) حصل على ملايين المشاهدات .. رولا يموت تستحم بدون ان ترتدي اي قطعة قماش وتقوم بحركات ايحائية مثيرة!!

انت الان تتابع خبر فيديو (فاجر) حصل على ملايين المشاهدات .. رولا يموت تستحم بدون ان ترتدي اي قطعة قماش وتقوم بحركات ايحائية مثيرة!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تلقّى رواد مواقع التواصل الاجتماعي صدمةً كبيرةً بعد أن نشرت شقيقة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، المدعوة رولا يموت فيديو وهي تستحم أمام العلن.

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في التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو قديم لـ ​رولا يموت​ كانت نشرته في صفحتها الخاصة وأثار الجدل حينها.

وظهرت رولا بالفيديو وهي عارية وتستحم، وما احدث ضجة هو ان هذا الفيديو حصد 2 مليون مشاهدة ما يعتبر رقما ضخما.

وإنتقد المتابعون رولا طريقة إستعراضها لجسمها والإيحاءات التي تقوم بها بالتعليقات.

يشار إلى أنّ أخبار النجمة هيفاء وهبي ورولا يموت شغلت جميع الناس بعد ظهور الأخيرة واشتعال الخلاف بين الشقيقتين في السنوات الأخيرة، ونستعرض لكم هنا أبرز أسباب خلال هيفاء وشقيقتها.

يعود الخلاف بين هيفاء وهبي ورولا يموت شقيقتها من أمها، لسنوات طويلة إلى الوراء تحديداً عندما قررت رولا دخول مجال الفن وبدأت بإصدار أعمال غنائية وفيديو كليبات.

لكن رولا قدّمت أغانٍ بكلمات غير لائقة وكانت تظهر في الكليبات شبه عارية ما عرّضها لهجوم عنيف من الجمهور قامت على إثره هيفاء بإصدار بيان تتبرأ فيه من فن أختها الذي لا تراه مناسباً.

رولا فتحت النار عندها على شقيقتها وقالت أنها تعلمت منها هذا الفن وصرحت أنّ والد رولا احتضنها ورباها منذ كانت طفلة بعدما تخلى عنها والدها الحقيقي.

رولا قالت أيضاً أن جمال شقيقتها غير طبيعي واصطناعي ونشرت صوراً لعمليات التجميل التي أجرتها هيفاء مع تكاليفها، لكن الأخيرة التزمت الصمت ولم تفتح سجالا مع شقيقتها في الإعلام واكتفت بوصفها ب “مريضة نفسية”

سنوات مرت على خلاف الشقيقتين حاولت من خلاله رولا استغلال اسم شقيقتها هيفاء من أجل تحقيق الشهرة في أعمالها وتصريحاتها لكنها لم تفلح بذلك.

حاول الكثيرون التوسط بين الأختين من أجل مصالحتهما لكن هيفاء رفضت ذلك وتقدمت بدعاوى قضائية ضد شقيقتها تتهمها فيها بالتشهير ورفضت التنازل عن ذلك.

بعد سنوات تعرّضت هيفاء لوعكة صحية فزارتها رولا في المستشفى ثم وجهت لها رسالة من خلال برنامج تلفزيوني تطلب منها مسامحتها وانهاء الخلاف بينهما إلا أن هيفاء بقيت على موقفها ورفضت التعليق على الموضوع إعلامياً.80473274