شاهد .. ابنة الفنان ( وائل جسار ) تخطف الأنظار بجمالها الخارق وتذهل العرب والعجم بإطلالة تفوق الخيال بعد ان كبرت وباتت في سن المراهقة. | اتفرج

انت الان تتابع خبر ابنة الفنان ( وائل جسار ) تخطف الأنظار بجمالها الخارق وتذهل العرب والعجم بإطلالة تفوق الخيال بعد ان كبرت وباتت في سن المراهقة. | اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت صورة لـ اولاد وائل جسار ضجة كبيرة بعد نشرها عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن الشبه كبير وواضح بينهم وبين والدهم من جهةٍ، ووالدتهم من جهةٍ أخرى.

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إليكم صورة اولاد وائل جسار .. الشبه كبير مع والدهم

كذلك، فاجأت ميراي، زوجة الفنان وائل جسار متابعيها عبر “انستغرام” بصورة جمعتها بابنتهما مارلين التي خطفت الأنظار بجمالها وملامحها الناعمة.

ولفتت مارلين أنظار المتابعين بسبب تغيّر ملامحها بعدما كبرت وباتت في سن المراهقة، لافتين الى أن ازدادت جمالاً وإشراقة بشعرها الأشقر وعينيها الزرقاوتين.ولفتت مارلين أنظار المتابعين بسبب تغيّر ملامحها بعدما كبرت وباتت في سن المراهقة، لافتين الى أن ازدادت جمالاً وإشراقة بشعرها الأشقر وعينيها الزرقاوتين.

كشف الفنان اللبناني وائل جسار عن الضرر الكبير الذي لحق به وبالجميع جراء انتشار فيروس كورونا في العالم منذ أكثر من سنة وارتفاع أعداد الإصابات.

وائل قال:

“فأنا كفنان صحيح تضررت مادياً لكن هذا ليس مهماً، المهم ألا يتأذى أحد منا أو ممن نحبهم فالشغل يُعوض لكن الروح لا تُعوض”.

وأضاف وائل أنّ الإجراءات الإحترازية من الفيروس فرضت وجود عدد أقل من الحاضرين في الحفلات وهو ما أثر سلباً على المتعهدين أيضاً.

ويستعد وائل لإطلاق الفيديو اكليب الخاص بأغنية “ولا في الأحلام” التي قام بتصويرها على مدى يومين في قرية كفريا اللبنانية في أحضان الطبيعة وفي فندق يعود إلى العام 1926.

الأغنية باللهجة المصرية وهي من كلمات أحمد قطوط أما الألحان فلأحمد زعيم والتوزيع لشريف منصور، وسيتم عرضها خلال أسبوعين.

بالإشارة إلى أنّ الفنان اللبناني وائل جسار احتفل بليلة رأس السنة في سهرة خاصة مع عائلته بالمنزل انتشرت مقاطع منها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي فيديو انتشر يظهر وائل وهو يراقص ابنه وائل جونيور على أنغام أغنية “بدنا نولع الجو” للنجمة اللبنانية نانسي عجرم بطريقة مميّزة جداً.

وتم تداول الفيديو بشكل كبير حيث عبّر الجمهور عن سعادتهم بالعلاقة المميزة التي تربط وائل مع ابنه والتي ظهرت من خلال الفيديو الذي لاقى إعجاب المتابعين.

يُذكر أنّ وائل قبل أسابيع قليلة تعرّض لحادث سير خطير لكنه عاد وطمأن جميع محبيه على صحته وأنه أصبح بخير وشكر كل من اطمأنّ عليه.

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