شاهد .. بعد وفاة ابنه .. تغيّر صادم ومفجع في وجه الفنان أيمن زيدان بطل مسلسل (يوميات جميل وهناء) شيخوخة وحزن قاتل!! – صورة

انت الان تتابع خبر بعد وفاة ابنه .. تغيّر صادم ومفجع في وجه الفنان أيمن زيدان بطل مسلسل (يوميات جميل وهناء) شيخوخة وحزن قاتل!! – صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - صدمت صورة انتشرت للفنان السوري الشهير أيمن زيدان المتابعين بسبب ظهوره بـ وجه كئيب وحزين إلى أقصى الحدود.

في التّفاصيل، بملامح حزينة صادمة تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان السوري القدير أيمن زيدان في أحدث ظهور له.94942984

وشكلت الصورة صدمة لجمهور ومحبي أيمن زيدان في الوطن العربي فمنهم الذي لم يتمكن من التعرف على الفنان ليس بسبب علامات التقدم بالعمر بل بسبب علامات الحزن الواضحة على وجهه والتي أنهكته بطريقة كبيرة وقاسية.

وعن سبب الحزن خمن عدد من جمهور أيمن زيدان أنه بسبب الصدمة التي تعرض لها بوفاة ابنه نوار عن عمر ناهز 19 عاماً بعد إصابته بمرض السرطان.

وجاء هذا التخمين بسبب الكلمات الأخيرة المؤثرة التي كتبها الفنان القدير في الذكر السنوية لوفاة ابنه.

وكان أيمن زيدان نشر صورة لنجله وكتب تدوينة على حسابه الخاص على فيس بوك أبكت متابعيه قال فيها: “خمس سنوات مرت على رحيل نوار اقحوانة عمري التي عصفت بها ريح الموت العاتيه… لازلت اذكر انحناءتك على جدار الحياة حين بدأ الرحيل خطواته الموجعة نحوك… ولازلت اذكر وانا بجوارك كيف هوى بك جدار الدنيا الهش وتركتني وحيدا اعانق عبقك والملم تفاصيلك لاخبئها في ثنايا روحي المتعبه”.

وختم الفنان الكبير أيمن زيدان في ذكرى ابنه نوار بالقول: “وداعا يامهجة القلب …خطفك الموت لكنه ظل متربصا بنا”.

رحم الله نوار أيمن زيدان وألهم والده الفنان الكبير وكل محبيه الصبر والسلوان.

إليكم كيف بدا وجه أيمن زيدان.

94942984