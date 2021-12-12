شاهد .. هذه الطفلة الجميلة أصبحت من ألمع نجوم الفن العربي .. لن تصدقوا من هي والمفاجأة في علاقتها بالسنديلار سعاد حسني ؟

انت الان تتابع خبر هذه الطفلة الجميلة أصبحت من ألمع نجوم الفن العربي .. لن تصدقوا من هي والمفاجأة في علاقتها بالسنديلار سعاد حسني ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/12 الساعة 08:00 مساءً | (هبه الوهالي )

الطفلة الصغيرة الظاهرة في الصورة اصبحت واحدة من المع نجوم العربي واكثرهم شهرة وأثرت المكتبة العربية بالاغاني التراثية المتميزة .

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وللغوص اكثر : مازالت حياة السندريلا سعاد حسني بالنسبة لنا حقل ألغاز وأسرار، فمن حين لأخر نكتشف سر جديد ومعلومة جديدة عنها، وتكون بالنسبة لنا مفاجأة، كالمعلومة التي سنخبركم بها اليوم.

وهناك عدد كبير من جمهور السندريلا يعلم تلك المعلومة، ولكن سوف نكشفها للبعض الأخر، وهي أن الفنانة سعاد حسني لها أخت غير شقيقة وكانت في الوسط الفني أيضًا وجمعت بين الغناء والتمثيل، وكان لها طريق مستقبل عن السندريلا سعاد حسني.



إنها الفنانة والمطربة نجاة الصغيرة، شقيقة الفنانة سعاد حسني، حيث تكبرها بـ5 سنوات، وهي الطفلة صاحبة الصورة الموجودة بالأعلى.



سعاد حسنى ونجاة الصغيرة أخواتان من أب واحد وأم مختلفة، وكان والدهم كردي سوري جاء إلى مصر في عام 1912 وعمل خطاطا، وكان من أشهر الخطاطين.



اسمها الحقيقي نجاة محمد كمال حسني البابا، تزوجت مرتين الأولى من كمال مانسي، والثانية من حسام الدين مصطفى.66505205