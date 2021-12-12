شاهد .. بأوقح اطلالة على الارض؛؛ مودل جيجي تثير الجدل وتستعرض خلفيتها بطريقة خادشة في نادي الرياضة !

انت الان تتابع خبر بأوقح اطلالة على الارض؛؛ مودل جيجي تثير الجدل وتستعرض خلفيتها بطريقة خادشة في نادي الرياضة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/12 الساعة 08:30 مساءً | (هبه الوهالي )

نشرت عارضة الملابس الداخلية السعودية المقيمة في أميركا، ​مودل جيجي​ أو المعروفة بباربي نجد، صورة فاضحة عبر خاصية الستوريز في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وقد إستعرضت جيجي مؤخرتها بفيزون ضيق باللون الأصفر فصل تضاريسها بشكل واضح ما أثار غضب عدد كبير من المتابعين.



والجدير بالذكر أن مودل جيجي إستفزت أيضا قبل أيام المتابعين بظهورها وهي تجلس على حافة كرسي بطريقة إيحائية وترتدا سترينغ يبرز مؤخرتها أمام الكاميرا بطريقة مقرفة.



وعبر المتابعون عن إنزعاجهم الدائم من حركاتها التي تتقصد دائماً القيام بها، كما إعتبروا انه لا بد من أخذ إجراءات بتوقيف صفحتها.



وكانت جيجي قد صدمت الجمهور بعد نشرها مقطع فيديو عبر خاصية "الستوريز"، ظهرت فيه وهي تداعب صدرها بطريقة جنسية ومثيرة أمام الكاميرا، ما اعتبره المتابعون دعوة واضحة لممارسات لا أخلاقية.24301206