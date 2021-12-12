شاهد .. انتقام جنوني ! موظفة تنتقم من مديرها بطريقة كارثية وشيطانية السبب سيصدمك

انت الان تتابع خبر انتقام جنوني ! موظفة تنتقم من مديرها بطريقة كارثية وشيطانية السبب سيصدمك والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بطريقة شيطانية وجنونية ، موظفه ساخطة تنتقم من مديرها ؛ بعد ان وضعها تحت ضغوط كبيرة ، حيث فجرت مستودعا للنفط وكادت ان تحدث كارثة كبيرة.

كانت تعمل الموظفة في تايلند وعندما سئمت من مديرها بسبب شكواه المتكرره ؛ وهو ما تسبب في وضعها تحت ضغوط ، أشعلت آن سرييا ، 38 عاما النار في قطعة من الورق في حاوية وقود ، مما تسبب في حريق اجتاح مستودع نفط براباكورن في مقاطعة ناخون باتوم .56439237

وألقت السلطات القبض عليها واعترفت بارتكاب الحريق عمدا، بدعوى انها كانت مدفوعة بالإجهاد الذي سببه رب عملها ' بيبات أونجبراباكورن ' 65 عاما.

وتظهر لقطات الكيمرا السيرة سرييا التي كانت تعمل كرئيسة للمستودع وهي تدخل المستودع ممسكة بما يبدو انه قطعة من الورق ، قبل ان تمشي خلف صف من الحاويات، ويظهر مقطع آخر السنة اللهب تتوهج فوق حاوية في مستودع من طابق واحد ، يخزن آلاف الجالونات من خزانات النفط ، وانتشرت النار التي تسببت في أضرار بقيمة 900 ألف جنية إسترليني بسرعة بسبب المواد القابلة للاشتعال .

حيث عملت أكثر من 40 سيارة اطفاء على إخماد النيران ، في حين أظهرت لقطات فيديو رجال الاطفاء وهم يرشون المياه من خراطين الضغط العالي هلى الهيكل الاسود.56439237