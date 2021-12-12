شاهد .. لن تصدق من تكون .. ممثلة مصرية شهرية ظهرت بلا ملابس تماماً على السرير في أحد أفلامها .. والمفاجأة في البطل؟

انت الان تتابع خبر لن تصدق من تكون .. ممثلة مصرية شهرية ظهرت بلا ملابس تماماً على السرير في أحد أفلامها .. والمفاجأة في البطل؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعد من أجرأ الفنانات اللاتي قدمن الإغراء في السينما المصرية، وتخصص في هذا النوع من الأعمال التي تقوم على المشاهد الجريئة، حتى أنها قدمت فيلما ظهرت فيه عارية تماما مع أحد أبطال الفيلم على الفراش في علاقة.

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“كنت زي الفرس بجري ع الرابع.. والأفلام متنفعش من غير بوس.. ارتديت الحجاب ولم أعتزل.. وأديت أدوار إغراء بلا حرج واللي مش عاجبه أضربه بالشلوت”، هكذا قالت أجرأ الفنانات في آخر حوار لها مع جريدة اليوم السابع في عام 2015 بعدما غابت عن الشاشات لمدة 25 عاما. هي الفنانة ناهد يسري التي ولدت في 6 فبراير 1949 وتبلغ من العمر 71 سنة، وقامت ببطولة عدد من الأفلام في السينما المصرية في عقدي الستينيات والسبعينيات.

واتسمت مشاهد بعض هذه الأفلام بالجرأة، لها ما يزيد عن 20 فيلما، وبدأت مشوارها الفني عام 1968 مع سامية شكري شقيقتها الكبرى وقامت بالمشاركة في عدد من المسلسلات كان أشهرها مسلسل الكنز، في عام 2010 كرمت في الكويت من قبل رئيسة احدى المنتديات الليبرالية نجلاء النقي.

في مايو 1971 صدر قرار رقابة المصنفات الفنية بمنع عرض فيلم “سيدة الأقمار السوداء” والتي قامت ببطولته الفنانة ناهد يسري وظهرت من خلاله عارية تماما على الفراش مع أحد أبطال العمل، لاحتوائه على مشاهد جنسية صريحة وفجة تثير الغرائز وتتنافى مع الطبيعة الشرقية لمجتمعنا.

ويعد هذا الفيلم من أجرأ الأعمال التي قدمت في السينما العربية خلال هذه الفترة، التي شهدت انفتاحاً كبيراً في مضمون الأفلام وكثرة مشاهد العرى.

يحكى الفيلم قصة عايدة، التى تقوم بدورها الممثلة ناهد يسرى، الفتاة الفقيرة التى ترغب بالخروج من عالم الفقر عن طريق الزواج من رجل أعمال غنى هو سامى، يقوم بدوره عادل أدهم، إلا أنها تحب فى نفس الوقت الشاب الفقير الذى يدرس الحقوق.

يقوم بدوره الممثل حسين فهمى، تتصاعد الأحداث وتضحى عايدة بحبها من أجل المال، إلا أنها تتعذب نتيجة بعدها عن عمر الذى .

يتزوج فيما بعد من أخت سامى جيجى التى تحبه دون أن يبادلها نفس الشعور.قامت ببطولة الفيلم إلى جانب النجم حسين فهمى، الفنانة ناهد يسرى التى أثير حولها جدلاً كبيراً بسبب ظهورها فى هذا الفيلم عارية تماماً فى أحد المشاهد.

فهى لم تكن نجمة تقدم أدوار البطولة قبل “سيدة الأقمار السوداء”، إلا أنها بعد ذلك أصبح أسمها معروفا للجميع، إلا أنها تركت الفن وارتدت الحجاب عام 1990 ولم تظهر سوى عند تكريمها فى الكويت عام 2010.46239381