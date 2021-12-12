شاهد .. صورة نادرة تنشر لأول مرة للفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز برفقة والدتها وشقيقتها.. اتفرج الشبه بينهما

انت الان تتابع خبر صورة نادرة تنشر لأول مرة للفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز برفقة والدتها وشقيقتها.. اتفرج الشبه بينهما والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، صورة نادرة للفنانة المصرية الراحلة دلال عبدالعزيز جمعتها بوالدتها وشقيقتها، كما تظهر الصورة في أسفل نص الخبر.

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وتفاعل المئات مع الصورة المتداولة ملاحظين الشبه الكبير الذي بينهما، كما لاحظوا وجود شبه كبير يجمع إبنتها الفنانة إيمي سمير غانم بجدتها.والتقطت الصورة النادرة لدلال، في الزقازيق مسقط رأسها، بمحافظة الشرقية، وظهرت في الصورة مع والدتها وشقيقتها، لتكون تلك الصورة علامة مميزة على فترة حياة الفنانة الجميلة الراحلة التي تركت اليوم فراغا كبيرا في قلوب المصريين.

وقد غيب الموت الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، يوم السبت 7 أغسطس من العام الجاري 2021، بعد صراع طويل مع مضاعفات اصابتها بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 61 عامًا بعد رحلة مع المرض استمرت أكثر من مئة يوم في المستشفى.

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