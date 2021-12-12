شاهد .. خطأ فادح ترتكبه منى زكي وياسمين عبدالعزيز تحذرها منه ( تفاصيل كاملة )

انت الان تتابع خبر خطأ فادح ترتكبه منى زكي وياسمين عبدالعزيز تحذرها منه ( تفاصيل كاملة ) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - من أكثر صداقات الوسط الفني ترسخاً وقوة ، العلاقة التي تربط بين الفنانتين ياسمين عبدالعزيز و منى زكي.

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كشفت الفنانة منى زكي عن تفاصيل تحذير الفنانة ياسمين عبدالعزيز لها ، عندما شاهدتها أكثر من مرة تجلس بمفردها في أحد المقاهي في منطقة المعادي.

وقالت منى زكي أن ياسمين عبدالعزيز قالت لها بعفوية " الناس هتفكرك عايزة تتعاكسي عشان قعدة لوحدك كده " وجاء تحذير ياسمين بعد ان قالت منى انها احيانا تحرص على توصيل ابنها سليم إلى حضانته ، ثم تجلس في احد المقاهي في المعادي الى حين ميعاد انصرافه.

وأضافت منى زكي خلال حوارها في برنامج ' إصحى بإنرجي ' بأنها تحرص عل الاستيقاض يوميا الساعى السادسة صباحا ، حتى تشرف على إستعداد أولادها للذهاب الى المدرسة او الحضانة، مشيرة الى ان ابناءها في مراحل عمرية مختلفة ، لعذا غالبا مايكون هناك ترتيبات كثيرة لهم .

وتابعت منى زكي حديثها بانها تحرص على اعداد الإفطار لأولادها وتتاكد مم تناولهم له ، ثم تبدأ في توصيلهم الى اتوبيسات المدرسة ، ولكنها في أحيان كثيرة توصل ابنها الأوسط سليم الى حضانته في المعادي وتنتظره لحين الانتهاء .27689344