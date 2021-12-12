شاهد .. شاهدوا.. فخامة واناقة منزل الفنان المصري الجميل مصطفى فهمي والتي اقتحمته طليقته الفنانة فاتن قبل أيام! فيديو

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/13 الساعة 12:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

ارتفعت صدارة الفنان مصطفى فهمي وطليقته فاتن موسى محركات البحث خلال الأيام الماضية، حيث يأتي ذلك بعد أن قام الفنان بالانفصال عن زوجته بطريقة أشعلت الخلافات بينهما.

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وفي السياق نفسه ننشر لكم صوراً من داخل فيلا مصطفى فهمي، والتي قامت طليقته باقتحامها قبل ايام.

حيث تم تداول فيديو نشر من داخل الفيلا وذلك في عقد قران ابنة الفنان مصطفى فيها قبل عامين.22176866