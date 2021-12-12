شاهد .. لن تصدقوا :بحزن شديد بعد خروجها من المصحة عودة مروة كومبارس الحاج متولي للظهور.. شقيقتها تستغيث لإنقاذها !

انت الان تتابع خبر لن تصدقوا :بحزن شديد بعد خروجها من المصحة عودة مروة كومبارس الحاج متولي للظهور.. شقيقتها تستغيث لإنقاذها ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/12 الساعة 11:00 مساءً | (هبه الوهالي )

بعد نحو 5 أشهر من خروجها من المصحة النفسية بالمعمورة في محافظة الإسكندرية، وإقامتها في منزل شقيقتها، عادت الممثلة مروة محمد كومبارس مسلسل الحاج متولي،

66688218

إلى الأضواء باستغاثة من شقيقتها هبة محمد التي تقيم معها بمنزلها في الجيزة، مؤكدة أن «مروة» لم تسترد صحتها بشكل كامل فما زالت تعاني من اضطراب نفسي وتحتاج إلى علاج مكلف لا تقدر على توفيره لها باستمرار.

شقيقة مروة: مش هسيب أختي للشارع تاني

تحكي «هبة» لـ«الوطن»، أنها لم تتخل عن شقيقتها مروة على الرغم من الضغوط التي تواجهها بسببها: «أنا مريضة وولادي عندهم مشاكل صحية ووجود مروة معانا في نفس الشقة عامل مشاكل،

لكن أنا مستحملة كل ده عشان هي أختي وأنا مش هتخلى عنها، ومش هسيبها للشارع تاني، بس هي لسه محتاجة تتعالج نفسيا وعلاجها مكلف، وأنا بشتغل عشان أقدر أوفر ده، خصوصا إن مروة مش بتصرف معاشها، ومتوقف على التحويل من دمنهور للقاهرة».



ضغوط كثيرة تواجهها «هبة» بسبب عصبية «مروة» وعدم قدرتها على التحكم في انفعالتها: «مروة مش طبيعية، لا تتوقف عن الكلام وأنا اتعرضت لمشاكل كتير بسبب كلامها الكتير سواء في البيت أو وإحنا ماشيين في الشارع»،

لافتة إلى أن سبب ما تعانيه شقيقها هو السحر، وتأكد ذلك لها بعد أن فشل العلاج النفسي في حل مشكلتها.

«هبة»: محتاجة أي دار استضافة لتعديل سلوكها

تأمل «هبة» أن تستضيفها إحدى دور الرعاية ولو لفترة مؤقتة لتعديل سلوكها فهي تخشى على أطفالها من التعرض لأي سوء أو تقليد تصرفاتها: «هي كانت في مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان ومستحملوهاش،

أسبوع واحد وقالوا لي تعالي خديها»، لافتة إلى أن «مروة» ثرثارة وصوتها عالي وتسب الآخرين: «بتزعق وتشتم وبتبهدلنى في الشارع».66688218