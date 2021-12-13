شاهد .. صاروخ ارض ارض: النجمة كيم كارداشيان بإطلاله صارخة.. وطريقة جلوسها كشفت عن مناطق عفتها وتغضب المتابعين!

انت الان تتابع خبر صاروخ ارض ارض: النجمة كيم كارداشيان بإطلاله صارخة.. وطريقة جلوسها كشفت عن مناطق عفتها وتغضب المتابعين! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/13 الساعة 01:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

نشرت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي ونجمة تلفزيون الواقع الأميركية ​كيم كاردشيان صورة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي،

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ظهرت فيها وهي ترتدي ملابس ضيقة جداً، فصلت منحنيات جسمها مؤلفة من توب من دون اكمام وشورت قصير،

كما بدت وهي تجلس بطريقة مثيرة، إعتبرها المتابعون نوعاً من الإيحاءات الجنسية.

صدمت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان متابعيها بأحدث صورة نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



وظهرت كيم بصورة قريبة من وجهها بملامح مختلفة، إذ رأى بعض المعلقين أنها خضعت لتجميل في وجهها، الذي بدا نحيفاً جداً ومختلفاً عما كان عليه سابقاً90781908