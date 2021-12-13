شاهد .. (السندريلا قُتلت ولم تنتحر .. وهذه الشخصية المقربة خططت لقتلها) .. مصدر مقرب من سعاد حسني يفجر تصريحات خطيرة تكشف لأول مرة !

انت الان تتابع خبر (السندريلا قُتلت ولم تنتحر .. وهذه الشخصية المقربة خططت لقتلها) .. مصدر مقرب من سعاد حسني يفجر تصريحات خطيرة تكشف لأول مرة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ظهرت معلومات خطيرة للمرة الأولى عن أسباب وفاة السندريلا والفنانة المصرية الشهيرة سعاد حسني، والتي فجرها الملحن الكردي هلكوت زاهر، والذي كان أحد المقربين منها.

83318638

وبحسب ما رصده " "، قال هلكوت زاهر، خلال مقابلة له على شاشة برنامج "مع الفارس" الذي يقدمه الإعلامي العراقي نزار الفارس، إنه يستبعد تماماً ونهائياً موضوع انتهار سعاد حسني، مؤكداً انه تم قتلها مائة في المائة.

وبحكم علاقته المقربة من السندريلا سعاد حسني، أكد هلكوت زاهر أن حسني كانت في طريقها للعودة إلى مصر وحددت توقيت الرجوع لمصر وأنه كان من المفترض أن يكون معاها على نفس الطائرة إلى شرم الشيخ.وقال زاهر إلى ان سكرتيرة سعاد حسني في السبعينيات "نادية يسري" هي التي تعرف كل شيء وهي التي خططت لكل عمل وهي موجودة ومشاركة في قتل سعاد حسني.

ولفت زاهر، بحسب ما رصده فريق تحرير "إثراء نت"، إلى أن الفنانة سعاد حسني كانت بصحة نفسية جيدة، قبل مقتلها، مشيراً لاختيارها لعدد من الأعمال الفنية للمشاركة فيها.

وقال زاهر إن حسني تحدثت معه قبل مقتلها بثلاثة أيام وأكدت هلا انها مرتاحة وبصحة جيدة وكانت تفكر عن الأفلام المعروض عليها للمشاركة فيه، واختارت منها ثلاثة أعمال واختارت الأشخاص الذين ستعمل معهم كالفنان أحمد زكي وحسين فهمي ومحمد هنيدي.

ولفت زاهر إلى أن ما حدث للفنانة سعاد حسني من مصير مروع كان بسبب رغبتها في كتابة مذكراتها والتي كانت ستكشف من خلالها على أسرار كبيرة، مشيراً إلى أنه تم ايقاف جميع المعونات والمساعدات لسعاد حسني قبل فترة من مقتلها.83318638