شاهد .. بدون حمالة صدر .. الشابة الهاربة (رهف القنون) تستعرض مفاتنها بجرأة شديدة وتكشف عن مؤخرتها.

انت الان تتابع خبر بدون حمالة صدر .. الشابة الهاربة (رهف القنون) تستعرض مفاتنها بجرأة شديدة وتكشف عن مؤخرتها. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الشابة السعودية الهاربة رهف القنون، متابعيها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستغرام" بمقطع فيديو جديد وجريء لها.

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وظهرت ​رهف القنون،​ في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر خاصية السوري، بفستان كحلي ضيق للغاية وبدون حمالة صدر.

ووثف الفيديو، الشابة السعودية تقوم بحركة إغراء مثيرة، فيما نهديها مكشوفان بسبب خلعها حمالة الصدر.

واثار مقطع الفيديو القصير، جدل كبير في صفوف متابعي رهف القنون، ووصفه الكثيرون بالفاضح.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إثارة الشابة رهف الجدل بعدما ظهرت بفستان أبيض مكشوف نصفها الأسفل بالكامل، وبدون ملابس داخلية.

وكان الأكثر إثارة هو كشفها مؤخرتها، بجرأة شديدة، بالإضافة إلى تعمدها بإبراز منحنياتها وتوجيهها نحو الكاميرا.39037935