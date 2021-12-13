شاهد .. مفاجاة فنية مدويه: مصدر مقرب من شيرين عبد الوهاب يكشف عن تفاصيل ضربها من قبل حسام حبيب!

انت الان تتابع خبر مفاجاة فنية مدويه: مصدر مقرب من شيرين عبد الوهاب يكشف عن تفاصيل ضربها من قبل حسام حبيب! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/13 الساعة 03:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

أكد مصدر مقرب من النجمة شيرين عبد الوهاب، أنها تعرضت فعليا للضرب من الفنان حسام حبيب وأجبرها على التوقيع على مبالغ ضخمة وذلك بعد طلبها الطلاق لأكثر من مرة وأنه تم الطلاق بعد ضغط عدد كبير من الأطراف.

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وأضاف المصدر أن حلاقة شعرها قرار يرجع لشيرين حيث كانت تشعر إنه ا في رحلة مع مرض خبيث مثل السرطان وتخلصت منه فقررت التخلص من شعرها كنوع من التحدي لها.

ظهرت النجمة شيرين عبد الوهاب، حليقة الشعر، خلال إحيائها حفلا غنائيا في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، فى أول ظهور لها بعد طلاقها من حسام حبيب.



وكانت قد أعلنت انفصالها رسميًا عن زوجها الفنان حسام حبيب، حيث حسمت الجدل المثار حول الأمر، وطالبت من الصحافة احترام حسام حبيب.

وأكدت النجمة شيرين عبد الوهاب أن الانفصال حدث فى هدوء تام،

ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار فى هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويأتى فى إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب.86448994