شاهد .. على غرار رهف القنون. (رهف القحطاني) تشعل الأجواء بحركات إغراء مثيرة على السرير ..

انت الان تتابع خبر على غرار رهف القنون. (رهف القحطاني) تشعل الأجواء بحركات إغراء مثيرة على السرير .. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أشعلت المشهورة السعودية، رهف القحطاني، منصات التواصل الاجتماعي ، بأحدث مقطع فيديو لها.

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جاء ذلك بعدما شاركت به رهف القحطاني متابعيها، عبر أحد حساباتها الرسمية في السوشيال ميديا.

وظهرت الشابة السعودية في مقطع الفيديو منبطحة على بطنها في السرير، وتتمايل وتقوم بحركات إغراء جريئة للغاية.

وارتدت رهف القحطاني لباس نوم باللون الأحمر المثير، مع مكياج صاخب، وتعمدت بهز مؤخرتها على أنغام مقطع من اغنية خليجية.

تعذّر تشغيل وتعرضت رهف القحطاني، بسبب هذا الفيديو، لهجوم وسخرية من قبل العديد من المتابعين، معتبرين ما قامت به محاولة لزيادة عدد المتابعين.

وجاءت في بعض التعليقات: “الشهرة عايزه هيك مو المخرج” .“الله يطول بعمره الي سووة الفلاتر كان محد طلع ع السوشل ميديا” . “الاشكال والنوعية هذه خربانة قبل ماتنشهر والان تبدا تطلع وساختها وتبدع قدام العالم لزيادة المتابعين والاعلانات". "ابوها ماهو داري عنها اهم حاجة يحصل فلوس من وراها يخلي بنته سلعه للأسف".54662834