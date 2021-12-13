شاهد .. بأجراء اطلالة على الكرة الأرضية .. الفنانة هيفاء وهبي تحول السوشال ميديا الى نار ملتهبة بالمايوه البكيني الموف المثير

انت الان تتابع خبر بأجراء اطلالة على الكرة الأرضية .. الفنانة هيفاء وهبي تحول السوشال ميديا الى نار ملتهبة بالمايوه البكيني الموف المثير والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وبعض الصفحات التي تهتم بفضائح المشاهير، مجموعة صور جريئة للفنان هيفاء وهبي بدت بها بإطلالات صادمة وكانها نسيت ارتداء ملابسها.

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ما عرضها للكثير منم الانتقادات الحادة، كما ان بعض الصور تم تسريبها دون ان تعرف، وخاصة الصور التي التقطت لها من مسافة بعيدة وهي على البحر ترتدي المايوه او البكيني، أثناء قضاء اجازاتها الصيفية.

واعتادت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي مشاركة متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر "إنستجرام".

وظهرت هيفاء وهبي وهي تستجم بعطلتها الصيفية داخل حمام السباحة، وهي ترتدي بيكيني مصمم من قماش التايجر جمع بين اللونين الموف في الأسود، وتعد هذا الصورة الأولى لها وهي بيكيني في صيف 2021.

أما من الناحية الجمالية، تركت خصلات شعرها منسدلة بحرية وراء ظهرها وتألقت بقبعة مصممة من الخوص مطعم بشريط ساتان أسود مع كتابه بعض الكلمات على الأطراف مما زاد من جمالها، ووضعت مكياجا ناعما متناغما مع لون بشرتها ولون البينك في الشفاه.

نبذة عن حياة هيفاء وهبي

هيفاء وهبي ولدت في 10 مارس 1979، مغنية وممثلة وفنانة استعراضية لبنانية - مصرية، حصلت خلال مشوارها الفني على الكثير من الجوائز عن فئة الممثلات والمغنيات والفنانات الاستعراضيات.

بدايتها الفنية

وأصدرت عدد من الألبومات الغنائية وعدد من الأغاني المصورة فيديو كليب. حازت على رقم 49 من قائمة أكثر 99 "النساء المرغوبات" حسب موقع AskMen.com، وظهرت في لائحة أجمل النساء في مجلة بيبول الأمريكية.

هيفاء وهبي ملكة جمال لبنان.

في عام 1992 تم اختيارها كملكة جمال لبنان، وبدأت حياتها كعارضة أزياء وشاركت أيضاً كمودل في عدة فيديو كليبات وأعلانات تلفزيونية، ثم عملت كمذيعة في شبكة راديو وتلفزيون العرب عام 1999، وقدمت أولى ألبوماتها الغنائية في 2001 وقدمت العديد من الألبومات الغنائية وأحيت عدة حفلات في العديد من الدول العربية.

هيفاء وهبي

انطلاق هيفاء وهبي في مجال التمثيل

ودخلت مجال التمثيل كضيفة شرف في فيلم بحر النجوم عام 2008 وفي عام 2009 اختيرت لبطولة فيلم دكان شحاتة الذي أخرجه المصري خالد يوسف استمرت بالتمثيل أيضًا وقدمت عددا من الأعمال مثل: فيلم حلاوة روح ومسلسل كلام على ورق ومريم والحرباية.88850598