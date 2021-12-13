شاهد .. بأثارة ودلع : فيديو يشعل الجمهور.. النجمة نادين نسيب نجيم بتمايلات ترقص على أغنية (آه لو لعبت يا زهر)! اتفرج

انت الان تتابع خبر بأثارة ودلع : فيديو يشعل الجمهور.. النجمة نادين نسيب نجيم بتمايلات ترقص على أغنية (آه لو لعبت يا زهر)! اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/13 الساعة 04:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

لا زالت مشاركة الممثلة نادين نسيب نجيم

في برنامج معكم الذي تقدّمه الإعلامية المصرية حديث السوشيال ميديا

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فقد تحدثت نادين عن ذكريات حلولها ملكة جمال لبنان في عام 2004، وأجابت على سؤال عن تبدّل ملامحها بين الماضي والحاضر بسبب عمليات التجميل، كما كشفت معلومات جديدة حول طلاقها.



واختتمت نادين الحلقة بوصلة رقص شعبية على أنغام أغنية "آه لو لعبت يا زهر" للفنان المصري أحمد شيبة. 35787220