شاهد .. ظهور مخيف لسمراء النيل (مديحة يسري) .. لن تصدقوا كيف اصبحت ملامحها الجميلة بعدما بلغت من العمر عتيا .. ( صور )

انت الان تتابع خبر ظهور مخيف لسمراء النيل (مديحة يسري) .. لن تصدقوا كيف اصبحت ملامحها الجميلة بعدما بلغت من العمر عتيا .. ( صور ) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول ناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي صور للفنانة مديحة يسري في بداية مشوارها الفني وصولا إلى الأيام الأخيرة من عمرها بعدما تغيرت تماما .

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وتوفيت مديحة يسري عن عمر يناهز 97 عاما وتعد الوحيدة التي حملت لقب سمراء النيل .

مديحة يسرى، واسمها الحقيقي غنيمة حبيب خليل، انطلقت مسيرتها الفنية عام 1940، وكان أول أفلامها "ممنوع الحب" مع الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب ، و اكتشفها المخرج الكبير المخرج محمد كريم واختيرت واحدة من بين أجمل عشر نساء في العالم خلال حقبة الأربعينيات ، و تزوجت 4 مرات، منها 3 زيجات من الوسط الفني، وكانت أولى زيجاتها من المطرب والملحن محمد أمين، وأثمر زواجهما عن تأسيس شركة إنتاج سينمائي أنتجت خلال سنوات زواجهما الأربع أفلاماً مثل أحلام الحب وغرام بدوية، والجنس اللطيف ، وتزوجت بعد ذلك من الفنان أحمد سالم عام 1946، ثم وقع الانفصال، وبعدها تزوجت من الفنان محمد فوزي، الذي اشتركت معه في بطولة العديد من الأفلام مثل فيلم "فاطمة وماريكا وراشيل " و"آه من الرجالة"، و"بنات حواء" وأثمر زواجهما عن ابنهما عمرو الذي توفي في حادث سيارة، أما آخر زيجاتها فكانت من الشيخ إبراهيم سلامة الراضي، شيخ مشايخ الحامدية الشاذلية الصوفية.

وكان آخر ظهور سينمائي لمديحة يسري في فيلم "الإرهابي" مع النجم عادل إمام عام 1994،و آخر أعمالها التلفزيونية مسلسل "هوانم جاردن سيتي" عام 1997.

قالت يسري إنها ليست خائفة من الموت، وأن مصيرها سيكون الجنة، قائلة: "أنا عارفة إن باب الجنة مفتوح ليا، لأني حجيت ست مرات وعملت ١٧ عمرة، وبربي بنت يتيمة، وابني عمرو ٢٧ سنة صدمته عربية لوري، وراح فيها، والمفتي السابق علي جمعة، قال لي عمرو مستنيكي على باب الجنة بأفعالك، وبالحادثة اللي راح فيها".

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