شاهد .. فضيحة كبيره لحبيبة كريستيانو ..الرياح تكشف عورات جوروجينا بالتفصيل وتضعها في موقف محرج بعد نزع فستانها!

انت الان تتابع خبر فضيحة كبيره لحبيبة كريستيانو ..الرياح تكشف عورات جوروجينا بالتفصيل وتضعها في موقف محرج بعد نزع فستانها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/13 الساعة 06:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

سبب فستان عارضة الأزياء الأرجنتينية جوروجينا جدلا واسعا مؤخرا في حفل الموريكس دور بعد الكشف عن أجزاء كبيرة من جسدها بسبب الرياح.

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في التفاصيل، فستان عارضة الأزياء العالميّة وحبيبة النجم كريستيانو رونالدو، المدعوّة جورجينا رودريغيز قد وضعها في ورطة كبيرة وأحرجها على السجادة الحمراء.

و انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لعارضة الازياء جورجينا رودريغز خلال تواجدها على السجادة الحمراء في أحد المهرجانات. وعلى الرغم من ان الحدث ليس جديداً الا ان الصور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان ” موقف محرج لـ جورجينا رودريغز أمام الكاميرات”.

من جهةٍ أخرى، عندما رأت الجماهير عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز برفقة اللاعب النجم كريستيانو رونالدو، اعتقدوا أنّها من عائلة غنيّة، وُلدت وملعقة الذّهب في فمها. لكن الحقيقة معاكسة تمامًا، فحياتها كلّها هروب وسجن ومخدّرات.

يذكر أن عارضة الازياء الأرجنتينية جوروجينا ، هي عارضة أزياء، وراقصة وممثلة من مواليد عام 1994

بدأت حياتها المهنية بعد التعرف على نجم كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو، وكذلك عملها في مجال الأزياء، تمكنت من كسب أكثر من 26 مليون متابع عبر حسابها الشخصي في إنستغرام. ظهرت مؤخراً على غلاف مجلة «صحة المرأة»

الإسبانية في عدد يوليو 2018 ظهرت لها صورة فوتوغرافية إصدار «هاربر بازار» في عدد يوليو 2018.

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