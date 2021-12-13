شاهد .. واخيراً ولأول مره.. بعد 30 عاماً : عماد محرم يكشف حل الأحجية التي شغلت المصريين كثيراً ويكشف عن ابنة مديحة كامل الرضيعة التي خطفت في فيلم ! صور

انت الان تتابع خبر واخيراً ولأول مره.. بعد 30 عاماً : عماد محرم يكشف حل الأحجية التي شغلت المصريين كثيراً ويكشف عن ابنة مديحة كامل الرضيعة التي خطفت في فيلم ! صور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/13 الساعة 08:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

رغم مرور 30 عاما على عرض فيلم العفاريت لمديحة كامل وعمرو دياب إلا أن هناك سؤالا ظل يراود الكثيرين حول هوية الفتاة ابنة مديحة كامل التي اختطفت وهي رضيعة في الفيلم.

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وبخاصة أن نهاية الفيلم كانت مفتوحة وظهرت مديحة كامل بصحبة الفتاتين أمام نعيمة الصغير وهي تحاول سؤالها عن هوية ابنتها ولكنها توفيت قبل أن تنطق بكلمة.



والآن وبعد مرور 30 عاما قرر الفنان عماد محرم الكشف عن هذا السر في مقطع فيديو نشرته ابنته عبر تطبيق TikTok،

وقال إنه كان لا يود حرق أحداث الفيلم ولكن بما أنه عرض منذ سنوات فإبنة مديحة كامل في الفيلم هي “بلية” وليست “لوزة” كما يعتقد الكثيرون.



يتم اختطاف الابنة الرضيعة لكريمة مذيعة الأطفال الشهيرة من قبل تابع للكتعة التي تدير عصابة إجرامية للأطفال، ويلتقى المطرب عمرو دياب صدفة بالطفلة بعد ان تكبر وبعد أن صارت تُعرف ببلية، فتروي بلية لعمرو أنشطة العصابة، فيتحالف عمرو مع ماما كريمة لإنقاذ الطفلة من العصابة.

يذكر أن فيلم العفاريت تم إنتاجه عام ١٩٩٠ وشارك في بطولة الفيلم مديحة كامل وعمرو دياب ونعيمة الصغير وحمدي الوزير ومن تأليف ماجدة خيرالله، ومن إخراج حسام الدين مصطفى.

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