شاهد .. ابنة دنيا بطمة تسرق الاضواء من والدتها شاهدوا جمالها الساحر .. هل تشبها اختها (حلا الترك)؟!! (صورة)

انت الان تتابع خبر ابنة دنيا بطمة تسرق الاضواء من والدتها شاهدوا جمالها الساحر .. هل تشبها اختها (حلا الترك)؟!! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - مع متابعيها من خلال خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام، وكانت تحمل طفلتها الصغيرة ، في حين ان ابنتها الكبرى غزل أصرت على مشاركة والدتها في البث.

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ولفتت غزل الأنظار بظهورها بالشعر الناعم بعد تمليسه كوالدتها، فيدت بملامح مختلفة وأكثر نضجاً وتبدل شكلها بالكامل بالشعر الطويل والناعم، لا سيما وان الجمهور قد اعتاد على شعرها الكيرلي القصير، فشكل اللوك الجديد مفاجأة للعديد من المتابعين.

وخلال البث، دعت بطمة ابنتها للغناء معها أغنية “بالبنط العريض” للفنان الإماراتي حسين الجسمي، ومن ثم أغنية “حبني او حب غيري” للنجمة أحلام، ولاحظ العديد من المتابعين أنها قد تكون ورثت موهبة الغناء من والدتها وشقيقتها حلا الترك، إلا انه لا يمكن تحديد وحسم هذا الامر بسبب صغر سنها الذي لا يظهر ما اذا كانت تملك بالفعل خامة صوت جيدة.

واعتبر العديد من المتابعين ان غزل بالشعر الناعم الطويل باتت تشبه شقيقتها الى حد كبير شقيقتها حلا، وأجمع الجميع على خفة دم الطفلة وطرافتها من خلال حركاتها البريئة واصرارها على البقاء امام الكاميرا مع والدتها

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