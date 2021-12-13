شاهد .. (مثلي الجنس)فضيحة مدوية..هددت مسيرته الفنية لبطل المسلسل الشهير(حريم السلطان) ومافعله بالشاب الوسيم سيصدمك؟

انت الان تتابع خبر (مثلي الجنس)فضيحة مدوية..هددت مسيرته الفنية لبطل المسلسل الشهير(حريم السلطان) ومافعله بالشاب الوسيم سيصدمك؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/13 الساعة 10:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

حالة من الجدل أثيرت بعد انتشار صور للنجم التركي ​محمد جونسور ​وهو يقبّل شاب قبلة حميمية، اذ تلقّى الكثير من الإنتقادات

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من قبل الجمهور الذين اعتبروا انه مثلي الجنس، كما خاب ظنّ الفتيات المعجبات به اللواتي اعتبرنها فضيحة مدوية.

والصورة هي من فيلم تركي بعنوان "حمّام"، كان خاض جونسور بطولته في بداياته التمثيلية في عام 1997 .



الجدير ذكره ان الممثل محمد جونسور كان قد شارك مؤخرا بمسلسل "عطية" الى جانب النجمة التركية بيرين سات، ويعدّ واحداً من أبرز الممثلين في تركيا.



واشتهر في العالم العربي من خلال مسلسل ​حريم السلطان​، الذي أدّى فيه شخصية الأمير مصطفى، اذ انه حقق نجاحا كبيرا ولافتا في العالم العربي وتركيا، ولاقى نسب مشاهدات عالية.48172710