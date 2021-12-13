شاهد .. جميلة الشاشة(نجلاء فتحي): تزوجت عرفي وعرضت الزواج على صديقها أمام الجميع .. اسمها الحقيقي سيصدمك وعدد زيجاتها وسبب اعتزالها ؟

انت الان تتابع خبر جميلة الشاشة(نجلاء فتحي): تزوجت عرفي وعرضت الزواج على صديقها أمام الجميع .. اسمها الحقيقي سيصدمك وعدد زيجاتها وسبب اعتزالها ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/13 الساعة 11:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

جميلة الشاشة المصرية والعربية التي قدمت ما يزيد عن 25 فيلماً سينمائياً وأكثر من 90 عملاً فنياً مختلفاً، إلا أنها سرعان مع اعلنت اعتزالها الشاشة قبل ما يزيد عن 20 عاماً، حيث كان آخر ظهور لها في عام 2000.

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وبالرغم من شهرتها الكبيرة باسم "نجلاء فتحي" الذي اختاره لها الفنان الراحل عبدالحليم حافظ إلا أن اسمها الحقيقي فاطمة الزهراء حسين أحمد فتحين وهي من مواليد 21 ديسمبر 1951 بمحافظة الفيوم المصرية.

كما أنها حصلت على أول أدوار البطولة سنة 1968 في فيلم أفراح للمخرج أحمد بدرخان.

وطوال مسيرتها الفنية طاردتها الكثير من الشائعات من بينها الارتباط بالفنان

محمود ياسين في فترة السبعينات بسبب مشاركتها له في بطولة عدد من الأفلام الناجحة.



كما طاردتها شائعة الارتباط بالمخرج حسام الدين مصطفى بسبب تكرار عملها معه، لكن كلاهما نفى الشائعة وأكد مصطفى أنها صديقة مقربة له ولزوجته.



وتزوجت "نجلاء فتحي" 3 مرات، أولها في سن الـ18 دون علم أسرتها من أحمد نجل الكاتب إحسان عبد القدوس.

وتزوجت للمرة الثانية سنة 1973 من سيف أبو النجا، والد ابنتها الوحيدة ياسمين، وانفصلت عنه بعد 4 سنوات.



وتزوجت للمرة الثالثة من الإعلامي الراحل حمدي قنديل واستمرت زيجتهما من 1992 وحتى وفاة قنديل سنة 2018، وحكى زوجها الراحل حمدي قنديل أنها من عرضت عليه الزواج وكان الأمر مفاجئاً له.



وكان آخر ظهور فني لها كان سنة 2000 في فيلم بطل من الجنوب، وهي التي قدمت حوالي 90 عمل فني مختلفاً.

ورغم اعتزالها قبل 20 سنة، إلا أنها قررت الابتعاد عن الظهور العام في 2014 بعد إصابتها بمرض الصدفية.

وتغيبت عن حضور عزاء الفنان محمود ياسين بسبب تخوفها من الاختلاط بالآخرين في ظل جائحة فيروس كورونا.38303896