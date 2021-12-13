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شاهد .. مذيعة سعودية جديدة تبهر الجميع بجمالها القاتل والشبيه بجمال الفنانة مريام فارس .. اتفرج الصور

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الرياض - روايدا بن عباس - تداول مواقع التواصل الاجتماعى، صورا للمذيعة السعودية مها عبد الله ، بسبب الشبه الكبير بينها وبين النجمة اللبنانية ميريام فارس.

وتظهر «مها» بالصور بشعر مجعد طويل ، وبنحافة جسد تتشابه مع نحافة «ميريام».73544831

 

 

 

يشار إلى أن مها عبد الله عملت منذ بداية مسيرتها بإذاعة «مكس إف إم» من خلال برنامج «نفسي أنحف»، والتحقت بعدها بأربعة سنوات بإذاعة «إم بي سي» لإنتاج وتقديم البرامج، وفي عام 2015 التحقت بقناة «العربية».

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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