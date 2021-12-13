شاهد .. والد ياسمين صبري يخرج عن صمته وينفجر غضباً.. بسبب تجاهلها ويفضحها ويرد الصاع صاعين.. لن تصدقوا ماذا فعلت!

انت الان تتابع خبر والد ياسمين صبري يخرج عن صمته وينفجر غضباً.. بسبب تجاهلها ويفضحها ويرد الصاع صاعين.. لن تصدقوا ماذا فعلت! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/13 الساعة 12:30 مساءً | (هبه الوهالي )

فجر تجاهل الفنانة المصرية، ياسمين صبري، حفل زفاف شقيقها بلال صبري غضب والدها الدكتور أشرف صبري.

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وفتح والد ياسمين صبري الذي يرأس جمعية الغوص والحفاظ على البيئة البحرية بالإسكندرية النار على ابنته التي لم تعلق حتى أو تنشر أي تهنئة أو صورة لشقيقها باحتفاله بزواجه على أي من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر والد الفنانة ياسمين صبري ، ​أشرف صبري​، صورة لنجله بلال على صفحته الشخصية " فيس بوك" وعلق عليها قائلاً:" فرح ابني بكره ربنا رزقه بأجمل عروسة،

أما أن أمه وأخواته الاشقاء رفضوا حتي يباركوله فربنا رزقه بأم تانية عملت كل حاجة وأخوات تانيين لم تغريهم الأموال ولا طيارات وكدب وخداع أصبح لابني أخوات جدد وأم جديدة حفظه الله من شياطين.

كان والد ياسمين صبري،

أشرف صبري، قد نَشَرَ مؤخراً خبراً حول زفاف ابنه الوحيد بلال صبري عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، معلقاً: «فرح ابني الوحيد بلال صبري،

الأخ الشقيق لابنتي نرمين وياسمين، سيكون على مركب بالنيل بحضور شقيقتَيه وزوجيهما والعائلة والأصدقاء".



وكشف والد ياسمين صبري كواليس حفل الزفاف، وكتب: "بمناسبة قرب زواج ابني الوحيد بلال صبري الأخ الأكبر لنرمين وياسمين صبري،

أتقدم بشكري وحبي وامتناني لزوجتي الحبيبة كارمن لقيامها بالتجهيز للحفل واختيار الأطعمة والديكورات والورود للإعداد لحفل الزواج علي اليخت بالقاهرة".

وتابع: "اختيار الموسيقي والتجهيز لاستقبال أهل العروس الجميلة في بيتها بالقاهرة ألف شكر وحب واحترام لزوجتي وكأنها أكتر من أمه. شكرا حبيبتي كارمن".



وتشارك الفنانة المصرية بشكل مكثف، الجمهور بصور من رحلاتها السياحية المتعددة عبر طائرة خاصة وملابسها الفاخرة في استعراض لحياة الترف التي تعيشها،

مما يعرضها بشكل متواصل لكثير من النقد بسبب عدم تركيزها على الأعمال الفنية وتركيزها على التباهي بالثراء، حسب وصف كثير من رواد مواقع التواصل.



وكانت ياسمين قد أعلنت عودتها بمسلسل جديد بعد غيابها العام الماضي عن المشاركة في الموسم الرمضاني، حيث صرحت في أحد حواراتها الصحافية أنها هي صاحبة الفكرة.



وتبدأ ياسمين تصوير مسلسلها الجديد "حلم ليال" نهاية أكتوبر الجاري، وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج مريم الأحمدي.80716229