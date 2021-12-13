شاهد .. والد حسام حبيب ..ينسف كل الروايات المتداولة .. ويكشف لأول مرة عن السبب الحقيقي وراء انفصال ابنه عن النجمة شيرين عبدالوهاب!

انت الان تتابع خبر والد حسام حبيب ..ينسف كل الروايات المتداولة .. ويكشف لأول مرة عن السبب الحقيقي وراء انفصال ابنه عن النجمة شيرين عبدالوهاب! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/13 الساعة 01:00 مساءً | (هبه الوهالي )

تحدث والد حسام حبيب عن السبب الحقيقي وراء طلاق الفنانة شيرين عبدالوهاب من نجله حسام

وقال إن السبب هو أن نجله كان لا يسعى ويجتهد في عمله، لذلك نفرت منه شيرين،

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لأنها شخصية طَمُوحة وتعشق النجاح، وحبها الكبير له في البداية بسبب نجاحه، مؤكدًا أنها لن تعود له مرة أخرى إلا إذا حقق ابنه نجاحًا في حياته.

هذا ووجه والد حسام لها رسالة بعد انفصالها عن نجله في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنها كانت على علاقة طيبة بالأسرة.



ولفت إلى أن شيرين عبدالوهاب سيدة “خدوم” والجميع يحبها، ومهما حدث فسوف يظل يحترمها ويقدرها.59089483