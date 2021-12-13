شاهد .. على غرار نجمة مسلسل ارطغرل؛؛ الممثلة التركية توبا تلتصق بحبيبها.. بإطلالة صارخة ومفاتنها تخرج من فستانها دون حمالة صدر !!

انت الان تتابع خبر على غرار نجمة مسلسل ارطغرل؛؛ الممثلة التركية توبا تلتصق بحبيبها.. بإطلالة صارخة ومفاتنها تخرج من فستانها دون حمالة صدر !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/13 الساعة 02:00 مساءً | (هبه الوهالي )

نشرت الممثلة التركية توبا بويكستون صورة لها عبر الانستغرام، ظهرت بها وهي تجلس ملاصقة لشاب قيل انه حبيبها،

54508658

مرتدية فستانا باللون الأسود مكشوف وبرزت مفاتنها ولم ترتد حمالة صدر، وتميزت بشعرها القصير، وعلقت على الصورة .

ولاقت صورة توبا اعجاب متابعيها الذين تغزلوا بجمالها وسحر اطلالتها، كما انهال المتابعون العرب بالتعليق على صورتها معبرين عن حبهم لها واعجابهم بها وادوارها التمثيلية،

حيث حققت قاعدة جماهيرية كبيرة بالوطن العربي بعد ان شاركت في بطولة مسلسل سنوات الضياع بدور لميس الذي انتشر بشكل واسع وحاز على نسب مشاهدة عالية، بالاضافة الى مسلسل جسور والجميلة، والعشق الأسود، وغيرها.

والجدير بالذكر ان الممثلة التركية توبا بويوكستون تعتبر مادة دسمة للصحافة، وتكثر الأحاديث عنها وعن علاقاتها العاطفية،

كما تلاحقها الشائعات بكثرة، وآخرها كان علاقتها بالفنان التركي مراد بوز، رغم انه يصغرها ب9 سنوات، والذي شاركته بطولة مسلسلها الجديد "النفس الأخرى"،

حيث ادعت الصحافة أنهما كانا متواجدين على متن قارب وسط البحر، وذلك بعدما نشر مراد بوز صورة لطاقم عمل المسلسل وتجلس توبا إلى جانبه54508658