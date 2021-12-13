شاهد .. اتفرج ..تسريب صورة لابنة الإعلامية (وفاء الكيلاني) من زوجها الأول سلبت العقول بجمالها الصارخ الخارج عن المعتاد .. هل تشبه والدتها؟؟

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/13 الساعة 02:00 مساءً | (مايا)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة لـ ابنة ال​إعلام​ية المصرية ​وفاء الكيلاني​ جودي من زوجها الأول طوني مخايل.

96385235

وظهرت وفاء في الصورة وهي تعانق ابنتها التي تشبهها الى حد بعيد جدا في أحدث ظهور لهما وعلق كثر على العلاقة الوطيدة التي تجمع وفاء بأولادها على الرغم من طلاقها من زوجها الاول وزواجها مجدداً من الممثل السوري تيم حسن.

وتفاعل كثر مع هذه الصورة خصوصاً ان وفاء لا تحب ان تشرك الجمهور بتفاصيل حياتها وتحب ان تحافظ على بعض الخصوصية

96385235